CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il difensore livornese Federico Ceccherini sembra destinato a partite. Stesso identico discorso per il danese Rasmussen appena arrivato dall'Empoli. La f...
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 11:13
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, il difensore livornese Federico Ceccherini sembra destinato a partite. Stesso identico discorso per il danese Rasmussen appena arrivato dall'Empoli. La formula dovrebbe essere un prestito. In entrata piace Bonifazi del Torino, si lavora sulla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.