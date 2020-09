Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

Radio Bruno riporta la notizia della presenza al centro sportivo “Davide Astori” del Ds della Spal, Giorgio Zamuner, che sarebbe a colloquio con la dirigenza della Fiorentina. Al centro della trattativa ci sarebbe il passaggio al club di Ferrara del difensore Luca Ranieri che, a seguito del mancato trasferimento alla Salernitana, cerca una squadra in Serie B.

Non si esclude però che la visita del Ds della Spal non possa essere sfruttata anche per parlare di mercato in entrata in ottica Fiorentina: il club viola starebbe mirando ai giocatori di maggior interesse all’interno della rosa ferrarese come Bonifazi e Strefezza.