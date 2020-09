Luca Ranieri, difensore classe 99 della Fiorentina, era praticamente un giocatore della Salernitana. Era arrivato ieri a Salerno per le visite mediche e la firma sul contratto ma ha cambiato clamorosamente idea, scegliendo di non firmare più. In un primo momento sembrava che il motivo di tutto questo fosse stata la pressione da parte dei tifosi granata che non volevano un suo arrivo ma questo non è stato assolutamente confermato dai fatti.

Ranieri, dopo aver parlato con il tecnico della Salernitana Castori, ha deciso di non accettare più il prestito a Salerno perché non convinto della sua destinazione e del progetto granata nei suoi confronti. Da qui la decisione clamorosa di tornare a Firenze. Adesso toccherà alla Fiorentina trovare una nuova sistemazione per il giovane calciatore viola.

