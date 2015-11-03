Notizie Castori Fiorentina

Castori: "Sono felice che Colpani si sia sbloccato con la Fiorentina. Ora deve arrivare in Nazionale"
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Castori: "Colpani deve salire su questo treno, per me non è un trequartista"
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Castori: "Lo facevo giocare mezzala, ma al di là del ruolo, è sempre stato un 10 vecchio stampo"
26 luglio 2024 10:21
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25 settembre 2021 13:27
Castori parla di Ribery: "Semplice inserirlo ma non è in condizione. Non ha i 90 minuti"
11 settembre 2021 12:51
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe
12 settembre 2020 20:23
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