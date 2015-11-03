Notizie Castori Fiorentina

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Castori: "Sono felice che Colpani si sia sbloccato con la Fiorentina. Ora deve arrivare in Nazionale"

21 ottobre 2024 17:09

Castori: "Colpani deve salire su questo treno, per me non è un trequartista"

01 ottobre 2024 21:29

Castori: "Lo facevo giocare mezzala, ma al di là del ruolo, è sempre stato un 10 vecchio stampo"

26 luglio 2024 10:21

Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: "Non gioca, affaticamento muscolare"

25 settembre 2021 13:27

Castori parla di Ribery: "Semplice inserirlo ma non è in condizione. Non ha i 90 minuti"

11 settembre 2021 12:51

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe

12 settembre 2020 20:23

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