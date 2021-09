Castori parla di Ribery: “Semplice inserirlo ma non è in condizione. Non ha i 90 minuti”

L’allenatore della Salernitana, Castori, ha parlato alla vigilia della partita di campionato del nuovo acquisto granata, l’ex giocatore della Fiorentina Franck Ribery, le sue parole registrate da TMW:

“Mi preme fare i complimenti a Frank. Che fosse un grandissimo giocatore lo sapevamo già. E’ stato semplicissimo inserirlo: ragazzo semplice, intelligente, ci ha stupito la sua umiltà. Si è allineato agli altri con entusiasmo, sarà un valore aggiunto per la Salernitana. Non è in condizione, si sapeva, ma piano piano avrà i 90 minuti nelle gambe. Siamo appena all’inizio della stagione, avremo tutto il tempo per vedere una squadra coesa e che corra il doppio degli altri”.

AMRABAT AL BIVIO CON LA FIORENTINA, O SI INSERISCE O A GENNAIO VA VIA