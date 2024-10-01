Castori: "Colpani deve salire su questo treno, per me non è un trequartista"

A Tuttomercatoweb ha parlato il tecnico Fabrizio Castori che ha espresso il suo parere riguardo ad un giocatore che ha lanciato lui quando era giovane, Andrea Colpani al Trapani: "Lui è un ragazzo tim...

A Tuttomercatoweb ha parlato il tecnico Fabrizio Castori che ha espresso il suo parere riguardo ad un giocatore che ha lanciato lui quando era giovane, Andrea Colpani al Trapani: "Lui è un ragazzo timido, ha bisogno di rompere il ghiaccio con l'ambiente ma è dotato di talento: se scocca la scintilla e si sblocca può andare forte. La classe non si discute, è più un problema caratteriale ma sono pronto a scommettere anche su di lui, Andrea non può sbagliare. Certo, Firenze è una piazza difficile e il pubblico è esigente, questo serve anche a lui: sta passando un treno importante, deve salirci sopra e viaggiare. Ruolo? Lo vedrei più come mezzala sinistra in un centrocampo a tre".

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