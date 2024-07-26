Castori: "Lo facevo giocare mezzala, ma al di là del ruolo, è sempre stato un 10 vecchio stampo"

Il Corriere dello Sport ha riportato alcune dichiarazioni di Fabrizio Castori nei confronti di Colpani, nuovo acquisto della Fiorentina

Il Corriere dello Sport - Stadio riporta alcune affermazioni di Fabrizio Castori, allenatore che al Trapani (stagione 2019-2020) ha guidato Andrea Colpani: "Lo facevo giocare da mezzala, perché per me lui può essere utile anche un po' più indietro. Al di là del ruolo, è sempre stato un dieci vecchio stampo, di quelli che andiamo cercando tutti disperatamente. In più già allora era un ragazzo centrato e umile nonostante i colpi da fuoriclasse. Malgrado l'annata difficile che abbiamo vissuto, avevo capito che sarebbe arrivato lontano".

Il retroscena: "La Fiorentina segue Colpani da Gennaio. Individuato come post-Bonaventura"

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