Il retroscena: "La Fiorentina segue Colpani da gennaio. Individuato come il sostituto di Bonaventura"

Colpani è un tassello in più in un reparto fondamentale per Palladino

Colpani-Fiorentina, amore a prima vista. Non a caso è sempre stato in cima alla lista dei desideri della Fiorentina. L'interesse dei viola per il "Flaco" parte da lontano, in particolare dalla fine dell’anno scorso,quando la dirigenza iniziò a interrogarsi sulla possibilità di dover sostituire la stagione successiva Giacomo Bonaventura. Da quel momento in poi, via ai contatti col Monza che si sono intensificati con il passare del tempo, specie quando il ragazzo nato a Brescia si è presentato al Franchi per sfidare la Fiorentina, riempiendo gli occhi della società presente sugli spalti.

Neanche a dirlo, il successivo approdo di Palladino a Firenze ha dato l'impulso decisivo agli uomini mercato di Commisso per incrementare i discorsi con i vertici biancorossi. L'allenatore da parte sua è più che soddisfatto dell'arrivo di un calciatore che soprattutto la scorsa stagione ha avuto modo di conoscere approfonditamente e di valorizzare giorno dopo giorno, apprezzandone le qualità umane ancor prima che tecniche. E adesso potrà contare su un tassello in più in un reparto, quello offensivo, che considera fondamentale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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