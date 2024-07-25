Colpani a Firenze per le visite mediche. Ecco le prime immagini del calciatore a Fanfani. Il video
Le prime immagini di Andrea Colpani da giocatore della Fiorentina, visite mediche da Fanfani alle ore 21. Il video
Dopo aver definito nel primo pomeriggio i dettagli dell'accordo con il Monza, la Fiorentina si appresta ad accogliere Andrea Colpani. Il calciatore classe 99 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il suo arrivo alla clinica Fanfani per le visite mediche con la società viola, è arrivato intorno alle ore 21. Questo il video e le prime immagini da giocatore della Fiorentina che domani raggiungerà l'Inghilterra per aggregarsi al ritiro della squadra viola:
NON SOLO COLPANI, LA FIORENTINA VA SU TESSMAN
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