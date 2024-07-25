Pedullà scrive: "La Fiorentina era su Tessmann già 40 giorni fa. Situazione da seguire"

Alla Fiorentina piace Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia: "Situazione da seguire con attenzione

Dopo la chiusura per Andrea Colpani, la Fiorentina è alla ricerca di ulteriori rinforzi a centrocampo. Nelle scorse settimane sono spuntate le voci sull'interesse dei viola per Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001 del Venezia, la cui valutazione si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro. Su di lui c'era anche l'Inter: i nerazzurri avevano trovato l'accordo con i lagunari, ma la trattativa ha subito una brusca frenata perché il giocatore non era convinto. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul suo account di X, scrive che la pista Tessmann-Fiorentina debba essere seguita con particolare attenzione. Ai viola piace molto e monitorano la sua situazione.

PEDULLÀ ANNUNCIA: “COLPANI IN CHIUSURA ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO”

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