Pedullà annuncia: "Colpani in chiusura alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

La Fiorentina è in chiusura per Andrea Colpani dal Monza. Ultimi dettagli da definire per regalare il Flaco a mister Palladino

Ore calde per Andrea Colpani, sempre più vicino alla Fiorentina. Ieri i contatti tra i viola e il Monza si sono intensificati e c'era molta fiducia per il raggiungimento dell'accordo. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Flaco sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina e mister Palladino potrà contare su di lui per la prossima stagione. Il centrocampista dei brianzoli ha accolto con molto entusiasmo l'opportunità di giocare per la squadra di Firenze, con l'allenatore con il quale ha lavorato nella passata stagione, realizzando 8 gol e 4 assist.

Le condizioni - scrive Pedullà - sono quelle che aveva chiesto la Fiorentina, andando sotto i 20 milioni di euro, ovvero tra i 15 e i 16 milioni. Ora i club stanno ragionando sui bonus, con la formula iniziale del prestito con diritto di riscatto. In queste ore si definiranno gli ultimi dettagli.

TMW, FIORENTINA IN CERCA DI CENTROCAMPISTI: CHIESTE INFORMAZIONI PER MCKENNIE ALLA JUVE

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