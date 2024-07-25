TMW, Fiorentina in cerca di centrocampisti: chieste informazioni per McKennie alla Juve

Tra i giocatori in uscita dalla rosa della Juventus c'è anche il centrocampista americano Weston McKennie. Il nazionale statunitense ha il contratto con la Vecchia Signora in scadenza tra meno di un a...

Tra i giocatori in uscita dalla rosa della Juventus c'è anche il centrocampista americano Weston McKennie. Il nazionale statunitense ha il contratto con la Vecchia Signora in scadenza tra meno di un anno, al 30 giugno del 2025, e in queste ore sta emergendo una nuova possibilità per il bianconero, e sarebbe sempre nel massimo campionato italiano.

Si tratta della Fiorentina, ancora alla ricerca di un paio di rinforzi almeno per la mediana e intrigata dal profilo di McKennie. Il classe '98 pesa per 5 milioni di euro circa sui bilanci della Juve e ha un ingaggio da 2.5 annui. Ha richieste all'estero ma non disdegnerebbe una permanenza in Serie A: ancora nessuna offerta vera e propria da parte della Fiorentina, quanto più un primo sondaggio e raccogliere il polso della situazione sui costi di un'eventuale operazione e sulla volontà del calciatore stesso di trasferirsi a Firenze.

Stamattina intanto McKennie è arrivato al JMedical per effettuare i controlli di rito pre stagione. Il centrocampista classe 1998 della nazionale USA non è andato in ritiro in Germania con i compagni di squadra, dal momento che non fa parte del progetto tecnico del club bianconero in vista della prossima stagione. A scriverlo è TMW.

CORRIERE DELLO SPORT: “TUTTI PAZZI PER KAYODE, LA FIORENTINA NON TRATTA PER MENO DI 30 MILIONI”

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