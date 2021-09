Già finita la magia di Ribery a Salerno? Castori rivela: “Non gioca, affaticamento muscolare”

Vigilia di campionato per la Salernitana, che domani contro il Sassuolo dovrà fare a meno di Franck Ribery: “Ha avuto un affaticamento che non ci consentirà di utilizzarlo domani – ha detto il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa – Una cosa di poco conto, ma non valeva la pena correre rischi. Cambio modulo? A me interessa l’atteggiamento, non la tattica. Mi aspetto risultati e progressi a prescindere dal modulo”. Lo riporta TMW

PIOLI RIVELA RETROSCENA SU LAFONT ALLA FIORENTINA