Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

La vittoria per 0-3 contro il Pescara fa volare la Salernitana verso la Serie A. Grazie anche alla sconfitta subita dal Monza in casa con il Brescia, la squadra di Castori si è aggiudicata la qualificazione diretta nel massimo campionato nazionale. La Salernitana sarà così una partecipante alla Serie A 2021/22 anche se prima dovrà risolvere la questione della presidenza in quanto Lotito, attuale patron della squadra campana, è allo stesso tempo il presidente della Lazio. Lotito dovrà vendere o i granata o la Lazio secondo il regolamento federale. In attesa delle azioni volte a risolvere la controversia, i tifosi della Salernitana si godono questo momento.

Gli altri verdetti in Serie B:

Promozioni: Empoli, Salernitana

Playoff: Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo.

Retrocessioni: Cosenza, Reggiana, Pescara ed Entella.

LEGGI ANCHE: COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADE’ SU DE ZERBI E VUOLE MACIA