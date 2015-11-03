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Notizie Reggiana Fiorentina

"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"

05 novembre 2025 22:40

TMW scrive: "Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli per Vergara, ora in prestito alla Reggiana"

06 marzo 2025 16:05

Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B

23 novembre 2024 22:41

Palladino: "Buon test, ma il cambio drastico di sistema di gioco dal 433 al 343 va metabolizzato"

19 luglio 2024 22:48

La Fiorentina vince 4-0 in amichevole come la Reggiana. Bene Parisi, Sottil e Dodo, male Bianco e Ikonè

19 luglio 2024 22:13

Formazione ufficiale Fiorentina: Kean parte dal primo minuto con Sottil e Brekalo, panchina per Ikoné e Kouamé

19 luglio 2024 19:26

L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20

18 luglio 2024 12:37

Curva Fiesole: "L'amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno"

17 luglio 2024 22:19

Gazzetta di Reggio: "Distefano sulla lista del ds Pizzimenti per rinforzare l'attacco della Reggiana"

11 luglio 2024 16:53

Corriere dello Sport: "Anche la Reggiana in difficoltà in mezzo al campo, il sogno è riprendere in prestito Bianco"

02 luglio 2024 10:51

TMW, Bianco dovrebbe tornare alla Fiorentina per rimanere a Firenze. Palladino punta su di lui

25 giugno 2024 18:26

TMW rivela: "La Reggiana ha messo nel mirino i giovani Lucchesi e Comuzzo della Fiorentina"

24 giugno 2024 14:40

TMW: "Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina"

19 giugno 2024 12:20

Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?

16 giugno 2024 18:21

Aquilani scaricato dal Pisa: "Sicuramente non sarà l'allenatore del prossimo anno"

12 giugno 2024 22:59

Pedullà: "Sfumata la Fiorentina, per Aquilani c'è la Reggiana. La trattativa è già in corso"

11 giugno 2024 14:51

Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"

03 giugno 2024 17:46

Ora è anche ufficiale, la Reggiana saluta Goretti: "Trovato l'accordo per la risoluzione". Il comunicato

22 maggio 2024 19:38

TMW conferma: "Goretti ha risolto il contratto con la Reggiana. Firmerà biennale con la Fiorentina"

22 maggio 2024 18:04

TMW: "Goretti prenderà il posto di Burdisso alla Fiorentina. Si può chiudere nel giro di un paio di giorni"

22 maggio 2024 13:10

TMW, Goretti non verrà ostacolato per andare alla Fiorentina. La Reggiana cerca già il sostituto

21 maggio 2024 19:27

TMW conferma: "Goretti in pole per la Fiorentina, ma c'è da risolvere l'accordo con la Reggiana"

21 maggio 2024 17:33

Bianco saluta la Reggiana: “Anno splendido, d’ora in poi avrete un fratello per la vita”

16 maggio 2024 09:21

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

Ag. Bianco: "In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti"

01 gennaio 2024 17:56

Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"

27 settembre 2023 19:04

Bianco saluta la Fiorentina, è ufficiale il suo trasferimento in prestito alla Reggiana in serie B

14 luglio 2023 13:09

Pedullà annuncia: "Bianco andrà alla Reggiana in prestito secco. Venerdì le visite mediche"

12 luglio 2023 15:25

TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana

15 giugno 2023 13:53

Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo

11 agosto 2021 14:15

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Esordio con i fiocchi per Cerofolini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina para tutto

15 ottobre 2020 12:01

Iachini prova la Fiorentina ad una settimana dal Torino, ecco la formazione anti Reggiana

12 settembre 2020 17:51

Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"

12 settembre 2020 12:21

Amichevole Fiorentina-Reggiana, anticipata a sabato 12/09 alle ore 18:00

07 settembre 2020 07:47

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