Notizie Reggiana Fiorentina

"Goretti tra i migliori, ha coraggio e idee. Non si fa condizionare, fa il bene della Fiorentina"
05 novembre 2025 22:40
TMW scrive: "Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli per Vergara, ora in prestito alla Reggiana"
06 marzo 2025 16:05
Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B
23 novembre 2024 22:41
Palladino: "Buon test, ma il cambio drastico di sistema di gioco dal 433 al 343 va metabolizzato"
19 luglio 2024 22:48
La Fiorentina vince 4-0 in amichevole come la Reggiana. Bene Parisi, Sottil e Dodo, male Bianco e Ikonè
19 luglio 2024 22:13
Formazione ufficiale Fiorentina: Kean parte dal primo minuto con Sottil e Brekalo, panchina per Ikoné e Kouamé
19 luglio 2024 19:26
L'amichevole tra Fiorentina e Reggiana verrà trasmessa in diretta su Dazn, si gioca domani alle 20
18 luglio 2024 12:37
Curva Fiesole: "L'amore per la maglia e i suoi colori non dipende da niente e da nessuno"
17 luglio 2024 22:19
Gazzetta di Reggio: "Distefano sulla lista del ds Pizzimenti per rinforzare l'attacco della Reggiana"
11 luglio 2024 16:53
Corriere dello Sport: "Anche la Reggiana in difficoltà in mezzo al campo, il sogno è riprendere in prestito Bianco"
02 luglio 2024 10:51
TMW, Bianco dovrebbe tornare alla Fiorentina per rimanere a Firenze. Palladino punta su di lui
25 giugno 2024 18:26
TMW rivela: "La Reggiana ha messo nel mirino i giovani Lucchesi e Comuzzo della Fiorentina"
24 giugno 2024 14:40
TMW: "Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina"
19 giugno 2024 12:20
Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?
16 giugno 2024 18:21
Aquilani scaricato dal Pisa: "Sicuramente non sarà l'allenatore del prossimo anno"
12 giugno 2024 22:59
Pedullà: "Sfumata la Fiorentina, per Aquilani c'è la Reggiana. La trattativa è già in corso"
11 giugno 2024 14:51
Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"
03 giugno 2024 17:46
Ora è anche ufficiale, la Reggiana saluta Goretti: "Trovato l'accordo per la risoluzione". Il comunicato
22 maggio 2024 19:38
TMW conferma: "Goretti ha risolto il contratto con la Reggiana. Firmerà biennale con la Fiorentina"
22 maggio 2024 18:04
TMW: "Goretti prenderà il posto di Burdisso alla Fiorentina. Si può chiudere nel giro di un paio di giorni"
22 maggio 2024 13:10
TMW, Goretti non verrà ostacolato per andare alla Fiorentina. La Reggiana cerca già il sostituto
21 maggio 2024 19:27
TMW conferma: "Goretti in pole per la Fiorentina, ma c'è da risolvere l'accordo con la Reggiana"
21 maggio 2024 17:33
Bianco saluta la Reggiana: “Anno splendido, d’ora in poi avrete un fratello per la vita”
16 maggio 2024 09:21
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
Ag. Bianco: "In Serie B sembra un veterano e può ancora crescere. Valore sotto gli occhi di tutti"
01 gennaio 2024 17:56
Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"
27 settembre 2023 19:04
Bianco saluta la Fiorentina, è ufficiale il suo trasferimento in prestito alla Reggiana in serie B
14 luglio 2023 13:09
Pedullà annuncia: "Bianco andrà alla Reggiana in prestito secco. Venerdì le visite mediche"
12 luglio 2023 15:25
TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana
15 giugno 2023 13:53
Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo
11 agosto 2021 14:15
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
10 maggio 2021 17:08
Esordio con i fiocchi per Cerofolini, il giovane portiere di proprietà della Fiorentina para tutto
15 ottobre 2020 12:01
Iachini prova la Fiorentina ad una settimana dal Torino, ecco la formazione anti Reggiana
12 settembre 2020 17:51
Dg Reggiana a LV: "Dal fallimento all'amichevole contro Ribery. Oggi un premio per i tifosi"
12 settembre 2020 12:21
Amichevole Fiorentina-Reggiana, anticipata a sabato 12/09 alle ore 18:00
07 settembre 2020 07:47
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