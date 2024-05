TMW: “Goretti prenderà il posto di Burdisso alla Fiorentina. Si può chiudere nel giro di un paio di giorni”

Secondo quanto riporta TMW, sarà Roberto Goretti a prendere il posto di Nicolas Burdisso nel nuovo assetto dirigenziale della Fiorentina. L’oramai ex dirigente della Reggiana affiancherà Daniele Pradè a partire dalla prossima sessione di mercato. La società emiliana non ostacolerà la partenza del suo ex ds e in queste ore sarà sistemata l’uscita. Dovranno essere definiti ancora i dettagli, ma a lui verrà offerto un contratto biennale e l’accordo potrebbe essere definito nel giro di un paio di giorni. Goretti potrà dar prova del suo valore in Serie A, contribuendo all’allestimento di una nuova Fiorentina.

