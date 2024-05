Gazzetta: “Fiorentina pronta a fare un’offerta per Zaniolo nei prossimi giorni. Oggi si opera”

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Fiorentina starebbe puntando Nicolò Zaniolo, ex giovanili viola ed attuale giocatore dell’Aston Villa che oggi, tra l’altro, si opera per un intervento al quinto metatarso del piede sinistro in seguito ad una microfrattura riportata nella sfida contro il Liverpool il 13 maggio. Il giocatore, comunque, avrebbe l’intenzione, dopo il recupero, di tornare protagonista in Italia oltre che di essere chiamato nuovamente in nazionale, e qui si inserisce l’interesse della Fiorentina, la quale nei prossimi giorni dovrebbe formulare un’offerta. Zaniolo attualmente è in prestito ai Villans dal Galatasaray.

