TMW, Goretti non verrà ostacolato per andare alla Fiorentina. La Reggiana cerca già il sostituto

La stagione della Fiorentina sta ormai per concludersi, tra campionato ed Europa a breve terminerà il percorso dell’anno calcistico 2023-24, e la società è già a lavoro in ottica futura, per riscrivere quello che sarà il nuovo assetto societario; che quasi certamente – come già abbiamo anticipato questa mattina – prevederà la presenza di Roberto Goretti, attuale Direttore Sportivo della Reggiana, che non avrebbe però ostacoli nel lasciare il club emiliano e approdare nel sodalizio toscano.

Ecco quindi che la formazione granata si troverà costretta a valutare altri nomi per andare a ricoprire un ruolo che a breve sarà vacante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, uno dei nomi al vaglio della proprietà è quello di Danilo Pagni, la cui ultima esperienza come uomo mercato risale alla scorsa stagione con la Nocerina. Il dirigente vanta però anche esperienze oltre la Serie D, con Milan, Chievo Verona, Salernitana e Ternana.

Da capire se il tutto si concretizzerà poi in una reale proposta. Per prima cosa, però, ci sarà appunto da definire la separazione con Goretti.

SARA’ GORETTI IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA?