Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?

Come riportato dalla Gazzetta di Reggio, la Reggiana avrebbe messo gli occhi su 3 giovani calciatori della Fiorentina per sostituire molti giocatori della rosa della passata stagione che sono rientrati alle basi dopo i prestiti. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Lucchesi, il centrocampista Lorenzo Amatucci e l’attaccante Filippo Distefano che nella passata stagione hanno giocato in Serie B tutti con la maglia della Ternana.

