Dalla Spagna, Interesse del Maiorca per Sottil: il club spagnolo vorrebbe un prestito con diritto

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Ok Baleares, sulle tracce dell’esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, ci sarebbe proprio il Maiorca. E’ uno dei nomi che piace al ds Pablo Ortells ma l’attuale valore dell’attaccante classe 1999, che si aggirerebbe attorno ai 6 milioni di euro, è ritenuto troppo alto dal club spagnolo. Il Maiorca potrebbe intavolare una trattativa sulla base del prestito, aggiungendo un’opzione per l’acquisto di Sottil, come fatto nel mercato di gennaio con Radonjic del Torino.

ANCORA POCHI GIORNI ED INIZIERA’ L’AVVENTURA DI PALLADINO ALLA FIORENTINA