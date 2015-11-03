Notizie Maiorca Fiorentina

TMW, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Maiorca per Kouamè. Vuole restare e Palladino lo stima
25 agosto 2024 13:11
Corriere dello Sport: "Sirene dalla Spagna per Nico e Kouame, si muovono Atletico e Mallorca"
29 luglio 2024 10:02
Corriere Fiorentino: “Il Maiorca ha offerto 7 milioni per Kouamé, la Fiorentina ne vuole 10. Accordo a metà strada?”
27 luglio 2024 09:24
Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”
27 luglio 2024 09:21
Corriere dello Sport: “Il Maiorca punta Kouame ma l’offerta di 6 milioni è troppo bassa”
17 luglio 2024 09:25
TMW: "Dopo Milenkovic, anche Kouame può lasciare Firenze. Il Maiorca pronto a investire 7-8 milioni"
16 luglio 2024 10:32
Dalla Spagna rivelano: “L'esterno della Fiorentina Kouamé in pole per rinforzare l’attacco del Maiorca”
09 luglio 2024 16:45
Dalla Spagna, Interesse del Maiorca per Sottil: il club spagnolo vorrebbe un prestito con diritto
16 giugno 2024 18:04
Dalla Spagna: "Non solo il Bologna, su Kouame c'è anche il Maiorca, chieste informazioni alla Fiorentina"
11 giugno 2024 10:33
Nastasic al Maiorca, una sola presenza, titolare nella sconfitta 4-1 contro il Real. Poi sempre panchina
21 settembre 2022 21:41
Corriere dello Sport, Nastasic al Maiorca porta soldi nelle casse della Fiorentina: risparmiati 1,6 milioni di ingaggio l’anno
02 settembre 2022 16:36
Nastasic si presenta al Maiorca: "Quando l'ho saputo non ho esitato un attimo a venire qui"
01 settembre 2022 23:22
Nastasic ha rescisso il contratto con la Fiorentina, andrà al Maiorca e firmerà un contratto biennale
01 settembre 2022 14:26
Nastasic vicino a dire addio alla Fiorentina, può andare al Maiorca. Si cerca un difensore al suo posto
01 settembre 2022 12:20
Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca
27 gennaio 2022 22:39
Dalla Spagna, Borja Valero lascerà la Fiorentina: Cadice e Maiorca sullo spagnolo
10 marzo 2021 17:46
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