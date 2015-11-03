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Notizie Maiorca Fiorentina

TMW, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta del Maiorca per Kouamè. Vuole restare e Palladino lo stima

25 agosto 2024 13:11

Corriere dello Sport: "Sirene dalla Spagna per Nico e Kouame, si muovono Atletico e Mallorca"

29 luglio 2024 10:02

Corriere Fiorentino: “Il Maiorca ha offerto 7 milioni per Kouamé, la Fiorentina ne vuole 10. Accordo a metà strada?”

27 luglio 2024 09:24

Corriere dello Sport: “Non solo Maiorca su Kouamé, anche l’Union Berlino sull’ivoriano”

27 luglio 2024 09:21

Corriere dello Sport: “Il Maiorca punta Kouame ma l’offerta di 6 milioni è troppo bassa”  

17 luglio 2024 09:25

TMW: "Dopo Milenkovic, anche Kouame può lasciare Firenze. Il Maiorca pronto a investire 7-8 milioni"

16 luglio 2024 10:32

Dalla Spagna rivelano: “L'esterno della Fiorentina Kouamé in pole per rinforzare l’attacco del Maiorca”

09 luglio 2024 16:45

Dalla Spagna, Interesse del Maiorca per Sottil: il club spagnolo vorrebbe un prestito con diritto

16 giugno 2024 18:04

Dalla Spagna: "Non solo il Bologna, su Kouame c'è anche il Maiorca, chieste informazioni alla Fiorentina"

11 giugno 2024 10:33

Nastasic al Maiorca, una sola presenza, titolare nella sconfitta 4-1 contro il Real. Poi sempre panchina

21 settembre 2022 21:41

Corriere dello Sport, Nastasic al Maiorca porta soldi nelle casse della Fiorentina: risparmiati 1,6 milioni di ingaggio l’anno

02 settembre 2022 16:36

Nastasic si presenta al Maiorca: "Quando l'ho saputo non ho esitato un attimo a venire qui"

01 settembre 2022 23:22

Nastasic ha rescisso il contratto con la Fiorentina, andrà al Maiorca e firmerà un contratto biennale

01 settembre 2022 14:26

Nastasic vicino a dire addio alla Fiorentina, può andare al Maiorca. Si cerca un difensore al suo posto

01 settembre 2022 12:20

Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca

27 gennaio 2022 22:39

Dalla Spagna, Borja Valero lascerà la Fiorentina: Cadice e Maiorca sullo spagnolo

10 marzo 2021 17:46

All. Maiorca: "Montiel richiesto da Real e Barcellona ma lo hanno dato alla Fiorentina perchè.."

13 novembre 2018 13:47

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