Corriere dello Sport, Nastasic al Maiorca porta soldi nelle casse della Fiorentina: risparmiati 1,6 milioni di ingaggio l’anno

Matija Nastasic è un nuovo calciatore del Maiorca. Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il serbo dopo aver rifiutato nei giorni scorsi il trasferimento al Lecce e all’Empoli ha ottenuto la risoluzione del proprio contratto con la Fiorentina dopo una sola annata per accasarsi a zero al Maiorca, società con cui ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. Con l’addio del serbo (appena sette presenze in dodici mesi) il club di Commisso ha risparmiato 1,6 milioni netti di ingaggio.