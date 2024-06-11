Dalla Spagna: "Non solo il Bologna, su Kouame c'è anche il Maiorca, chieste informazioni alla Fiorentina"

Secondo il portale spagnolo Marca, su Kouame c'è anche l'interesse del Maiorca, chieste le prime informazioni alla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Marca, il Maiorca è alla ricerca di almeno due esterni offensivi e il ds Ortells ha manifestato interesse per l’esterno della Fiorentina, Christian Kouame. Il direttore sportivo spagnolo ha richiesto informazioni per un possibile trasferimento dell’attaccante ivoriano. L’operazione è ancora in fase di valutazione poiché il Maiorca dovrebbe acquistare Kouame, dato che gli resta solo un anno di contratto con la Fiorentina.

Gazzetta: "Il Genoa chiede 30 milioni per Retegui e spera in un buon europeo"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-retegui-fiorentina-il-genoa-spara-vuole-30-milioni-rischio-inflazione-dopo-leuropeo/256810/