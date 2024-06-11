Labaro Viola

Dalla Spagna: "Non solo il Bologna, su Kouame c'è anche il Maiorca, chieste informazioni alla Fiorentina"

Secondo il portale spagnolo Marca, su Kouame c'è anche l'interesse del Maiorca, chieste le prime informazioni alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2024 10:33
Dalla Spagna: "Non solo il Bologna, su Kouame c'è anche il Maiorca, chieste informazioni alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Fiorentina
Maiorca
Kouame
Condividi

Secondo quanto riportato da Marca, il Maiorca è alla ricerca di almeno due esterni offensivi e il ds Ortells ha manifestato interesse per l’esterno della Fiorentina, Christian Kouame. Il direttore sportivo spagnolo ha richiesto informazioni per un possibile trasferimento dell’attaccante ivoriano. L’operazione è ancora in fase di valutazione poiché il Maiorca dovrebbe acquistare Kouame, dato che gli resta solo un anno di contratto con la Fiorentina.

Gazzetta: "Il Genoa chiede 30 milioni per Retegui e spera in un buon europeo"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-retegui-fiorentina-il-genoa-spara-vuole-30-milioni-rischio-inflazione-dopo-leuropeo/256810/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok