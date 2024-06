Gazzetta: “Retegui-Fiorentina, il Genoa spara, vuole 30 milioni. Rischio inflazione dopo l’Europeo”

Nella sua conferenza stampa di chiusara-stagione Daniele Pradè ha sottolineato una cosa in particolare: ‘Le scelte saranno fatte in piena collaborazione con Raffaele (Palladino)'”; dunque la fatidica scelta sull’attaccante è stata fatta. Mateo Retegui è l’obiettivo numero 1 per il nuovo attacco viola. Il Genoa però spara alto, altissimo: 30 milioni per l’attaccante della Nazionale italiana.

Il Genoa non vuole e non può fare sconti, con un bilancio più che traballante, il grifone deve chiudere la sessione estiva con un resoconto totale positivo o a zero. Non è dunque momento di saldi in terra ligure. Anzi, la squadra di Zangrillo si è promessa di non fare alcun tipo di accordo prima degli Europei, sperando così in un utilizzo costante e a buon rendimento del loro numero 19 al fine di far lievitare ulteriormente il prezzo.

Altro ostacolo: la percentuale sulla futura rivendita del 20% che il Genoa dovrebbe al Tigre proprio in caso di cessione. Il Genoa, dunque, attende cercando di massimizzare anche il minimo centesimo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.