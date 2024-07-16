TMW: "Dopo Milenkovic, anche Kouame può lasciare Firenze. Il Maiorca pronto a investire 7-8 milioni"

Dopo Milenkovic anche Kouame sembrerebbe pronto a lasciare la Fiorentina, su di lui c'è l'interesse concreto del Maiorca

Nel giorno che segnerà la partenza di Nikola Milenkovic al Nottingham Forest, la Fiorentina sta considerando anche la cessione di un altro dei protagonisti del ciclo di Vincenzo Italiano. A un anno dalla scadenza del contratto, Christian Kouamé potrebbe lasciare Firenze per continuare la sua carriera in Spagna: secondo quanto appreso da TMW, il Maiorca ha pronta un'offerta da 7-8 milioni di euro per l'esterno d'attacco ivoriano. Una proposta allettante, che in queste ore sta valutando anche il club viola. Sulle tracce di Kouamé c'è anche l'Union Berlino in Germania, ma al momento è la società spagnola quella che sta compiendo i passi più concreti.

Negli scorsi giorni, riguardo ai rinforzi nel reparto offensivo dopo Moise Kean, il direttore generale Alessandro Ferrari si era espresso così: "Altri attaccanti? No, Kean è un ottimo attaccante, è un giovane con grandi qualità e ha voglia di farsi nuovamente apprezzare dopo stagioni in cui ha reso meno rispetto a quella straordinaria al Paris Saint-Germain. In quel ruolo ora ci sono anche Kouamé, Beltran, Nzola, in questo momento quella parte è coperta."

Ulteriori rinforzi dopo Kean in casa Fiorentina sono quindi legati alle cessioni. E proprio Kouamé, nelle prossime ore, potrebbe essere il primo a lasciare il posto ad altri attaccanti, a giocatori più adatti alle idee del nuovo allenatore Raffaele Palladino.

Gazzetta: "Non solo Logan Costa, con il Tolosa si parla anche di Dallinga"

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