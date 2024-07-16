Gazzetta: “Fiorentina pronta a piazzare altri colpi di mercato. Con il Tolosa si parla di Costa e Dallinga”
Doppio colpo dal Tolosa?
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2024 09:20
Il primo nome sulla lista di Daniele Pradè è quello di Logan Costa del Tolosa.Classe 2001, alto 1,90 cm, viene considerato il perfetto sostituto del serbo di Milenkovic, chissà se con il club francese si parli anche dell'attaccante Dallinga, che piace tanto a Raffaele Palladino. L'alternativa rimane Vitik dello Sparta Praga. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.