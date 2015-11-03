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Notizie Tolosa Fiorentina

Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)

20 luglio 2024 23:14

Dopo Pongracic la Fiorentina sonda Logan Costa. Difensore del Tolosa che garantirebbe solidità e alternanza

18 luglio 2024 13:17

Gazzetta: “Fiorentina pronta a piazzare altri colpi di mercato. Con il Tolosa si parla di Costa e Dallinga”

16 luglio 2024 09:20

Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa”

11 luglio 2024 08:55

Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"

05 luglio 2024 08:44

Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Dallinga, Palladino vuole un gigante. Il Tolosa chiede 25 milioni”

03 luglio 2024 08:01

Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"

22 giugno 2024 00:52

Corriere dello Sport: "La Fiorentina vuole Rouault, offerta da 10 milioni per il Tolosa"

07 luglio 2023 09:09

La Fiorentina ha messo gli occhi su Zakaria Aboukhlal, rivelazione in Francia con il Tolosa

19 gennaio 2023 15:43

TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni

13 agosto 2019 13:35

Tutto vero, Lafont è il nuovo portiere della Fiorentina. Al Tolosa 9 milioni, contratto di cinque anni

30 giugno 2018 18:15

(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" che è vicinissimo alla Fiorentina

30 giugno 2018 15:58

Il Tolosa sa che perderà Lafont ed acquista un nuovo portiere. Viola in vantaggio

28 giugno 2018 16:05

Lafont c'è l'ok del giocatore. Le cifre per l'operazione con il Tolosa....

26 giugno 2018 08:31

(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" tra i pali che piace alla Fiorentina

25 giugno 2018 09:31

Storia di un colpo mancato. Delort: "La Fiorentina mi voleva, ma..."

07 febbraio 2017 10:09

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