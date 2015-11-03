Notizie Tolosa Fiorentina

Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)
20 luglio 2024 23:14
Dopo Pongracic la Fiorentina sonda Logan Costa. Difensore del Tolosa che garantirebbe solidità e alternanza
18 luglio 2024 13:17
Gazzetta: “Fiorentina pronta a piazzare altri colpi di mercato. Con il Tolosa si parla di Costa e Dallinga”
16 luglio 2024 09:20
Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa”
11 luglio 2024 08:55
Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"
05 luglio 2024 08:44
Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Dallinga, Palladino vuole un gigante. Il Tolosa chiede 25 milioni”
03 luglio 2024 08:01
Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"
22 giugno 2024 00:52
Corriere dello Sport: "La Fiorentina vuole Rouault, offerta da 10 milioni per il Tolosa"
07 luglio 2023 09:09
La Fiorentina ha messo gli occhi su Zakaria Aboukhlal, rivelazione in Francia con il Tolosa
19 gennaio 2023 15:43
TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni
13 agosto 2019 13:35
Tutto vero, Lafont è il nuovo portiere della Fiorentina. Al Tolosa 9 milioni, contratto di cinque anni
30 giugno 2018 18:15
(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" che è vicinissimo alla Fiorentina
30 giugno 2018 15:58
Il Tolosa sa che perderà Lafont ed acquista un nuovo portiere. Viola in vantaggio
28 giugno 2018 16:05
Lafont c'è l'ok del giocatore. Le cifre per l'operazione con il Tolosa....
26 giugno 2018 08:31
(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" tra i pali che piace alla Fiorentina
25 giugno 2018 09:31
Storia di un colpo mancato. Delort: "La Fiorentina mi voleva, ma..."
07 febbraio 2017 10:09
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