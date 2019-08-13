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TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni

La Fiorentina stringe per l'uscita di Valentin Eysseric. Ventisette anni, il centrocampista francese piace in Ligue 1 a due club: Tolosa e Rennes, società che puntano a chiudere l'operazione già la pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 13:35
TMW, sfida Tolosa-Rennes per Eysseric. I viola lo valutano 3-4 milioni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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La Fiorentina stringe per l'uscita di Valentin Eysseric. Ventisette anni, il centrocampista francese piace in Ligue 1 a due club: Tolosa e Rennes, società che puntano a chiudere l'operazione già la prossima settimana. Eysseric ha una valutazione che si aggira sui 3-4 milioni di euro, ma è possibile che il club gigliato pur di favorire la cessione dia il via libera anche a un prestito con diritto di riscatto.

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