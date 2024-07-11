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Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa”

Milenkovic è il calciatore più pagato della rosa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2024 08:55
Milenkovic via dalla Fiorentina? Repubblica: “Dipende da Logan Costa del Tolosa” -
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Milenkovic, il giocatore maggiormente pagato della rosa viola con un ingaggio che si aggira sui tre milioni, un’offerta ritenuta in caso vantaggiosa potrebbe far breccia. Ma, al momento, sono solo supposizioni. Di qualche settimana fa l’interesse per il centrale del Tolosa Logan Costa (‘01), trentotto partite e un gol nell’ultima stagione con i francesi. Prezzo alto come il rendimento per un giocatore dalle caratteristiche davvero simili a Milenkovic. Un eventuale affondo nelle prossime settimane per Logan Costa farebbe davvero pensare ad un addio del serbo. Lo scrive Repubblica.

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