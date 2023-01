La Fiorentina ha messo gli occhi su Zakaria Aboukhlal, rivelazione in Francia con il Tolosa

Rivelazione clamorosa nella prima metà di stagione in Ligue 1 con il suo Tolosa, per il quale annovera numeri da leader, e protagonista in Qatar con il suo Marocco, con il quale ha centrato il quarto posto, andando persino in rete contro il Belgio: il classe 2000 Zakaria Aboukhlal piace alla Fiorentina e non solo, è già pronto per una big?. Lo scrive Calciomercato.com

