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(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" tra i pali che piace alla Fiorentina

Ogni giorno obbiettivamente salta fuori un nuovo nome ed oggi è il turno di Alban Lafont classe '99 del Tolosa. Il giovane portiere è il titolare della squadra francese e nella scorsa stagione ha tota...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
25 giugno 2018 09:31
(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" tra i pali che piace alla Fiorentina -
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Ogni giorno obbiettivamente salta fuori un nuovo nome ed oggi è il turno di Alban Lafont classe '99 del Tolosa. Il giovane portiere è il titolare della squadra francese e nella scorsa stagione ha totalizzato 42 presenze subendo 60 reti. E' giudicato il "Donnarumma francese" ed è facile immaginare il perchè: la giovane età, l'atteggiamento da vero maturo ed un talento cristallino. Inoltre, nel 2016, è stato inserito tra i sessanta migliori calciatori al mondo nati nel 1999.
Ecco il video del portiere, vero e proprio "gatto" tra i pali che fa dei riflessi felini la sua arma migliore.


Gabriele Caldieron

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