(VIDEO): Conosciamo Lafont, il Donnarumma francese vero "gatto" tra i pali che piace alla Fiorentina

Ogni giorno obbiettivamente salta fuori un nuovo nome ed oggi è il turno di Alban Lafont classe '99 del Tolosa. Il giovane portiere è il titolare della squadra francese e nella scorsa stagione ha tota...

A cura di Gabriele Caldieron 25 giugno 2018 09:31

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