Storia di un colpo mancato. Delort: "La Fiorentina mi voleva, ma..."

Andy Delort attaccante francese in forza al Tolosa (dove è tornato dopo una breve esperienza in Messico, al Tigres) parla di un contatto con la Fiorentina avvenuto a gennaio, a RMC: "Ho avuto delle pr...

Andy Delort attaccante francese in forza al Tolosa (dove è tornato dopo una breve esperienza in Messico, al Tigres) parla di un contatto con la Fiorentina avvenuto a gennaio, a RMC: "Ho avuto delle proposte da un club italiano molto buono - spiega - c'era la Fiorentina interessata, sono tornati a farsi vivi ma poi non si è fatto nulla. Alla fine ho pensato che la soluzione migliore fosse tornare in Francia", ha dichiarato il 25enne.