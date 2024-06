Di Marzio: “L’attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina”

La Fiorentina ha avuto un contatto con Vitor Roque del Barcellona, attaccante brasiliano nato nel 2005: da capire i costi e la fattibilità dell’operazione che porterebbe la punta a Firenze. Vitor Roque è un giovane attaccante del Barcellona. Nonostante i suoi 19 anni, però, il brasiliano ha già avuto modo di scendere in campo in più occasioni. In ben 14 presenze fatte registrare in Liga, il classe 2005 è riuscito a realizzare due gol contro Osasuna e Alaves. A queste vanno aggiunte le due apparizioni nella Coppa Del Re. Il giocatore, prima di approdare in Spagna, ha giocato nelle giovanili del Cruzeiro e nell’Athletico Paranaense.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Per l’attacco sempre secondo l’esperto di calciomercato sarebbe stato effettuato un sondaggio anche per Thijs Dallinga del Tolosa, valutato 18 milioni da Transfermarkt. L’attaccante olandese, 23 anni, già nel giro della Nazionale maggiore, ha realizzato 19 gol e regalato 5 assist tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League.

