Notizie Vitor Roque Fiorentina

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Vitor Roque ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, su di lui c'è anche il Porto
22 giugno 2024 11:43
Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"
22 giugno 2024 00:52
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2024
Sett. 25
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