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Notizie Vitor Roque Fiorentina

Vitor Roque ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, su di lui c'è anche il Porto

22 giugno 2024 11:43

Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"

22 giugno 2024 00:52

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Sett. 25