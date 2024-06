Vitor Roque ha una clausola rescissoria da 1 miliardo di euro, su di lui c’è anche il Porto

Secondo Gianluca Di Marzio la Fiorentina sarebbe interessata a Vitor Roque del Barcellona, giovane attaccante Brasiliano arrivato la scorsa stagione al Barca senza però ottenere l’impatto desiderato. In Brasile il ragazzo aveva stregato gli occhi degli scout blaugrana che si erano convinti a prelevarlo per 35 milioni di euro e che avevano blindato il ragazzo all’epoca 18enne con una clausola Monstre da 1 miliardo di euro. Sicuramente qualora il club catalano decidesse di vendere il giocatore sarebbe costretto ad accettare cifre molto più basse di quelle della clausola. Vitor Roque ha dimostrato anche in Spagna il suo talento pur non riuscendo a impattare come ci si aspettava con il campionato Spagnolo. Su di lui oltre alla Fiorentina ha messo gli occhi anche il Porto, vedremo nei prossimi giorni se sarà una pista concreta oppure no

