Notizie Dallinga Fiorentina

Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)
20 luglio 2024 23:14
Di Marzio: "Il Bologna vuole Dallinga come sostituto di Zirkzee. Si può chiudere a 15 più bonus"
20 luglio 2024 17:16
Gazzetta: “Fiorentina pronta a piazzare altri colpi di mercato. Con il Tolosa si parla di Costa e Dallinga”
16 luglio 2024 09:20
Dallinga è il nome giusto per dare un centravanti forte alla Fiorentina, il profilo giusto per Palladino
08 luglio 2024 13:43
Gazzetta: “Via Nzola, dentro alla Fiorentina Lucca o Dallinga. Gudmundsson resta sullo sfondo”
08 luglio 2024 08:42
Gazzetta: "Gudmundsson e Dallinga i sogni della Fiorentina. L'islandese costa 30 milioni, la punta 25"
07 luglio 2024 07:31
Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"
05 luglio 2024 08:44
Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Dallinga, Palladino vuole un gigante. Il Tolosa chiede 25 milioni”
03 luglio 2024 08:01
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