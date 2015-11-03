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Notizie Dallinga Fiorentina

Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)

20 luglio 2024 23:14

Di Marzio: "Il Bologna vuole Dallinga come sostituto di Zirkzee. Si può chiudere a 15 più bonus"

20 luglio 2024 17:16

Gazzetta: “Fiorentina pronta a piazzare altri colpi di mercato. Con il Tolosa si parla di Costa e Dallinga”

16 luglio 2024 09:20

Dallinga è il nome giusto per dare un centravanti forte alla Fiorentina, il profilo giusto per Palladino

08 luglio 2024 13:43

Gazzetta: “Via Nzola, dentro alla Fiorentina Lucca o Dallinga. Gudmundsson resta sullo sfondo”

08 luglio 2024 08:42

Gazzetta: "Gudmundsson e Dallinga i sogni della Fiorentina. L'islandese costa 30 milioni, la punta 25"

07 luglio 2024 07:31

Gazzetta: "Fiorentina su Dallinga ma il Tolosa fa muro, vuole 25 milioni. Lucca l'alternativa"

05 luglio 2024 08:44

Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Dallinga, Palladino vuole un gigante. Il Tolosa chiede 25 milioni”

03 luglio 2024 08:01

Di Marzio: "L'attaccante è una priorità, Vitor Roque e Dallinga contattati dalla Fiorentina"

22 giugno 2024 00:52

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