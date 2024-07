Dallinga è il nome giusto per dare un centravanti forte alla Fiorentina, il profilo giusto per Palladino

Uno dei nomi che la Fiorentina segue per il ruolo di centravanti è Dallinga, giovane attaccante che si è messo in mostra con la maglia del Tolosa in questa stagione. Dallinga è un classe 2000 ed è dotato di un grandissimo fisico essendo alto 1 metro e 90 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile del Groningen, noto per essere una grande fucina di talenti, è passato poi all’Excelsior dove ha segnato 36 reti in 44 presenze prima di catturare su di sè l’attenzioni del Tolosa che lo ha portato in Francia. La scorsa stagione la punta Olandese ha segnato 14 reti in 33 presenze in Ligue One e 4 reti in 8 presenza in Europa League.

Nonostante la stazza che spesso non aiuta, Dallinga è dotato comunque di classe ed eleganza grazie ad un grande bagaglio tecnico che lo rende un giocatore in grado di dare una mano significativa alla manovra offensiva della squadra. Forte nei contrasti e nei duelli aerei può ricordare come tipologia di gioco Romelu Lukaku, ossia un attaccante in grado di fare da Boa e far salire la squadra per poi buttarsi in area di rigore e chiudere l’azione. Destro di piede ed in grado di segnare in molti modi nel corso della carriera, talvolta pure con soluzioni spettacolari e in acrobazia

Dallinga sarebbe perfetto per Palladino che nella sua esperienza a Monza ha dimostrato di prediligere attaccanti in grado di far reparto da soli in modo tale da permettere ai compagni di appoggiarcisi e di risalire velocemente il campo, a Monza infatti Palladino ha usato principalmente Petagna e Djuric quando li aveva a disposizione, usandoli come punto di riferimento durante la fase di costruzione dell’azione. Dallinga dunque ha tutto per essere il nome giusto per la Fiorentina, caratteristiche che piacciono a Palladino, 80 reti segnate in 159 presenze tra i professionisti e per il momento pare poco incline agli infortuni. Vedremo dunque se arriverà in riva all’Arno e nel caso se riuscirà a risolvere il problema che affligge la Fiorentina da l’addio di Vlahovic

VISITE MEDICHE PER KEAN