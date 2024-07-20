Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)

Secondo il giornalista di SkySport l'attaccante olandese del Tolosa, più volte accostato alla Fiorentina in questo mercato, ha scelto Bologna

Il Bologna ha trovato il sostituto di Zirkzee: il club rossoblù ha raggiunto un accordo il Tolosa per l'acquisto di Thijs Dallinga. L'attaccante classe 2000 arriverà al Bologna per 15 milioni più bonus. L'attaccante classe 2000 era arrivato al Tolosa nell'estate del 2022 per circa 2,5 milioni dall'Excelsior. In due anni ha giocato 86 partite e segnato 37 gol con il club francese tra tutte le competizioni. Vincenzo Italiano ha così subito trovato il suo nuovo attaccante, che prenderà il posto di Zirkzee. Dallinga porterà al Bologna fisicità, qualità e gol, oltre a una buona esperienza europea. Nella passata stagione, infatti, l'olandese ha giocato 8 partite in Europa League riuscendo a segnare ben 4 reti (di cui 2 contro il Liverpool).

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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