Labaro Viola

Notizie Sartori Fiorentina

TMW: "Forcing del Bologna per Dzeko. Fiorentina alla finestra. Sartori vuole chiudere l'accordo a breve"

12 giugno 2025 15:18

Claudio Fenucci: "Italiano il grande artefice del trionfo del Bologna, continueremo con lui e Sartori"

19 maggio 2025 22:21

Italiano: "Sartori mi ha ricordato che ci ha messo tanto a convincermi per accettare Bologna"

15 maggio 2025 14:14

Sartori potrebbe lasciare il Bologna, su di lui c'è il Milan. Potrebbe portarsi dietro anche Italiano

11 aprile 2025 13:06

Ulivieri: "Italiano buon allenatore, a Bologna ha trovato un grande ds. Palladino sempre stimato"

18 marzo 2025 22:31

Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)

20 luglio 2024 23:14

Di Marzio: "Il Bologna vuole Dallinga come sostituto di Zirkzee. Si può chiudere a 15 più bonus"

20 luglio 2024 17:16

Pedullà conferma: "Per Zaniolo mancano solo le firme, sarà dell'Atalanta per 17 milioni"

03 luglio 2024 00:14

Di Marzio: "Sarri cercato solo dal Bologna, ma la prima scelta è sempre stata Italiano"

07 giugno 2024 23:34

Fiorentina in Conference ma Italiano va in Champions. Trovato l'accordo con Sartori

04 giugno 2024 22:52

Il miglior dirigente italiano, Sartori, vuole Italiano come dopo Thiago Motta al Bologna. Sarri l'alternativa

23 maggio 2024 16:20

Thiago Motta, frecciata a Sartori: "Lui deve parlare degli arbitri, se non lo fa, vuol dire per lui va tutto bene"

27 gennaio 2024 23:29

Bucchioni: "La Fiorentina ci ha provato per Sartori. Ma Firenze è troppo lontana da casa sua"

16 settembre 2023 16:20

Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"

12 giugno 2023 14:59

Barone ha proposto al Bologna scambio prestiti Cabral-Arnautovic con riscatto a 12 milioni. Rifiutata

23 novembre 2022 22:59

Resto del Carlino, Fiorentina sulle tracce di Dominguez del Bologna. Ma Sartori vuole blindarlo

29 giugno 2022 21:12

Sconcerti esalta il Bologna: "Con Sartori il salto di qualità. Nulla da invidiare alla Fiorentina"

31 maggio 2022 21:51

Il Bologna fa il grande colpo, il nuovo direttore sportivo sarà Sartori, artefice del miracolo Atalanta

17 maggio 2022 19:38

Sartori dirà addio all'Atalanta per diverbi con Gasperini. Il Bologna e la Juventus lo vogliono

27 aprile 2022 13:14

Troppe liti con Gasperini, Sartori ha deciso di lasciare l'Atalanta a fine stagione. Fiorentina non in lizza

14 marzo 2022 21:17

Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"

18 gennaio 2022 16:14

Sconcerti: "Quando ero ad della Fiorentina cercai subito di prendere Sartori"

03 marzo 2020 20:23

RIVOLUZIONE VIOLA A GIUGNO? CORVINO OUT, SARTORI IN POLE. E PIOLI...

06 dicembre 2018 20:50

Sartori, ds Atalanta, smentisce Corvino: “Abbiamo trattato con la Fiorentina per Sportiello, ma alla fine…”

15 settembre 2016 12:32

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