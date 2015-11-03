Notizie Sartori Fiorentina

TMW: "Forcing del Bologna per Dzeko. Fiorentina alla finestra. Sartori vuole chiudere l'accordo a breve"
12 giugno 2025 15:18
Claudio Fenucci: "Italiano il grande artefice del trionfo del Bologna, continueremo con lui e Sartori"
19 maggio 2025 22:21
Italiano: "Sartori mi ha ricordato che ci ha messo tanto a convincermi per accettare Bologna"
15 maggio 2025 14:14
Sartori potrebbe lasciare il Bologna, su di lui c'è il Milan. Potrebbe portarsi dietro anche Italiano
11 aprile 2025 13:06
Ulivieri: "Italiano buon allenatore, a Bologna ha trovato un grande ds. Palladino sempre stimato"
18 marzo 2025 22:31
Italiano ha finalmente un centravanti. Dallinga va al Bologna per 15 milioni (DI Marzio)
20 luglio 2024 23:14
Di Marzio: "Il Bologna vuole Dallinga come sostituto di Zirkzee. Si può chiudere a 15 più bonus"
20 luglio 2024 17:16
Pedullà conferma: "Per Zaniolo mancano solo le firme, sarà dell'Atalanta per 17 milioni"
03 luglio 2024 00:14
Di Marzio: "Sarri cercato solo dal Bologna, ma la prima scelta è sempre stata Italiano"
07 giugno 2024 23:34
Fiorentina in Conference ma Italiano va in Champions. Trovato l'accordo con Sartori
04 giugno 2024 22:52
Il miglior dirigente italiano, Sartori, vuole Italiano come dopo Thiago Motta al Bologna. Sarri l'alternativa
23 maggio 2024 16:20
Thiago Motta, frecciata a Sartori: "Lui deve parlare degli arbitri, se non lo fa, vuol dire per lui va tutto bene"
27 gennaio 2024 23:29
Bucchioni: "La Fiorentina ci ha provato per Sartori. Ma Firenze è troppo lontana da casa sua"
16 settembre 2023 16:20
Sartori: "Terzic è un giocatore che amiamo e stimiamo, ci penseremo per quest'estate"
12 giugno 2023 14:59
Barone ha proposto al Bologna scambio prestiti Cabral-Arnautovic con riscatto a 12 milioni. Rifiutata
23 novembre 2022 22:59
Resto del Carlino, Fiorentina sulle tracce di Dominguez del Bologna. Ma Sartori vuole blindarlo
29 giugno 2022 21:12
Sconcerti esalta il Bologna: "Con Sartori il salto di qualità. Nulla da invidiare alla Fiorentina"
31 maggio 2022 21:51
Il Bologna fa il grande colpo, il nuovo direttore sportivo sarà Sartori, artefice del miracolo Atalanta
17 maggio 2022 19:38
Sartori dirà addio all'Atalanta per diverbi con Gasperini. Il Bologna e la Juventus lo vogliono
27 aprile 2022 13:14
Troppe liti con Gasperini, Sartori ha deciso di lasciare l'Atalanta a fine stagione. Fiorentina non in lizza
14 marzo 2022 21:17
Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"
18 gennaio 2022 16:14
Sconcerti: "Quando ero ad della Fiorentina cercai subito di prendere Sartori"
03 marzo 2020 20:23
RIVOLUZIONE VIOLA A GIUGNO? CORVINO OUT, SARTORI IN POLE. E PIOLI...
06 dicembre 2018 20:50
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