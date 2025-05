Claudio Fenucci: “Italiano il grande artefice del trionfo del Bologna, continueremo con lui e Sartori”

La stagione del Bologna è stata ricca di soddisfazioni per i tifosi e la società. Claudio Fenucci, l’amministratore delegato dei rossoblù, ha parlato oggi a margine del premio “Bulgarelli” sul futuro della società, facendo il punto sulla situazione direttore sportivo e allenatore. Ecco le sue dichiarazioni: “Sartori si pensionerà da noi, le società crescono per cicli e noi abbiamo iniziato qualche anno fa con Sinisa con uomini importanti e grandi investimenti. Cercheremo di continuare tutti insieme per fare la differenza in Europa.”

Sul mister Vincenzo Italiano: “Non abbiamo mai avuto dubbi sul professionista, poi ci siamo conosciuti umanamente ed è nata empatia. Vincenzo è il maggior artefice del nostro successo, nei prossimi giorni ci incontreremo col mister per capire come proseguire il percorso assieme. Voglio ringraziare tutti i tifosi venuti a Roma perchè sono stati stupendi. Questa è la vittoria di tutti.”