Fiorentina in Conference ma Italiano va in Champions. Trovato l’accordo con Sartori

Vincenzo Italiano sarà il prossimo allenatore del Bologna, l’erede di Thiago Motta sulla panchina rossoblù. È fatta, accordo trovato, l’ex tecnico della Fiorentina, reduce dalla sconfitta in finale di Conference League, ha scioto le riserve e guiderà il Bologna la prossima stagione in campionato e in Champions League.

Lo riporta il corrieredellosport.it

Pradè: “Scelta di Italiano mettere Beltran in quella posizione, per me è una punta”