Pradè: “Scelta di Italiano mettere Beltran in quella posizione, per me è una punta”

Investimento più alto del mercato scorso e secondo assoluto della gestione Commisso, Lucas Beltran è stato protagonista di una stagione controversa. Parso spaesato inizialmente come riferimento centrale in attacco ha via via arretrato la propria posizione per decisione dell’allenatore. Dopo un primo periodo brillante dove è anche stato autore di qualche gol pesante si è però piano piano spento. Di lui ha parlato in conferenza al Viola Park il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè:

“Per noi è un calciatore forte, siamo contentissimi di averlo comprato. Lautaro stesso ha sofferto al primo anno di Inter, noi l’abbiamo preso come prima o seconda punta. Di metterlo in quella posizione è un’idea dell’allenatore . Per me negli ultimi 25 metri è il suo vero ruolo“.

