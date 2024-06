Pradè: “Amrabat indipendentemente dal Man Utd ha intenzione di restare in Premier”

Nel corso della conferenza stampa di oggi Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha chiarito anche quali siano le intenzioni di Sofyan Amrabat relativamente al proprio futuro:

“Amrabat? Non abbiamo ancora ricevuto risposte dal Manchester United. Io lo terrei ma non credo che sia quello che vuole lui. Siamo andati più volte a trovarlo ma ormai lui è andato in Premier e penso che voglia restare lì“. Stando, quindi, alle dichiarazioni del dirigente viola la preferenza del calciatore marocchino è quindi quella di rimanere in Inghilterra.

