Sartori, ds Atalanta, smentisce Corvino: “Abbiamo trattato con la Fiorentina per Sportiello, ma alla fine…”

Arrivano altre rivelazioni sulla trattativa dell'ultimo giorno di mercato tra Fiorentina e Atalanta per Sportiello

Nella conferenza di fine mercato il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del fatto che il portiere dell'Atalanta Marco Sportiello non è mai stato vicino all'arrivo a Firenze, secondo il dg viola, è stata solo una bufala montata dalla stampa. Ma a smentire Corvino ci ha pensato anche il direttore sportivo dell'Atalanta che ha parlato di questo alla presentazione del nuovo arrivo Berisha. Queste le sue parole: "L'arrivo di Berisha non era collegato all'eventuale partenza di Sportiello, che poi non si è più andato via perché con il Napoli non c’è mai stata una vera e propria trattativa e con la Fiorentina invece abbiamo parlato ma non abbiamo trovato l’accordo. Se Sportiello fosse andato via, sarebbe arrivato pure un altro portiere".