Sconcerti esalta il Bologna: “Con Sartori il salto di qualità. Nulla da invidiare alla Fiorentina”

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha commentato l’arrivo del ds Sartori al Bologna. Ecco le sue parole: “Cercai di portare Sartori a Firenze più di venti anni fa. Il suo innesto a Bologna è un rafforzamento oggettivo. Saputo sta apportando tante modifiche sia per le infrastrutture che a livello di società. Il Bologna ha tutto per fare un salto di qualità in stile Fiorentina, con l’acquisto in dirigenza di Sartori avranno anche competenze diverse. C’è sempre la problematica legata a Mihajlovic ed alla sua situazione, ma sulla carta il Bologna non ha nulla da invidiare a Fiorentina e Torino”.