TMW: “Forcing del Bologna per Dzeko. Fiorentina alla finestra. Sartori vuole chiudere l’accordo a breve”

Quest’oggi TMW ha riportato la notizia di un clamoroso forcing del Bologna per arrivare presto a un’intesa con Edin Dzeko, il 39enne attaccante bosniaco, reduce da una stagione con 21 gol con la maglia del Fenerbahce, in Turchia. Conclusa l’avventura con Mourinho, l’ex centravanti di Roma e Inter vuole rientrare in Italia e la società emiliana è alla ricerca di un attaccante di grande esperienza per alternarsi nel reparto offensivo. La società emiliana è a lavoro per provare a chiudere questo accordo già nei prossimi giorni: le parti stanno discutendo di un contratto annuale con opzione per la seconda stagione da far scattare in caso di raggiungimento degli obiettivi già prefissati

Dzeko è profilo molto apprezzato dalla società gigliata e anche in questo caso i contatti vanno avanti. Al momento però il Bologna sembra avanti, con Sartori che punta a chiudere l'accordo nel giro di pochi giorni. La Fiorentina però non ci sta e la società viola è pronta a ripartire da luglio con Stefano Pioli in panchina.