Sartori potrebbe lasciare il Bologna, su di lui c’è il Milan. Potrebbe portarsi dietro anche Italiano

Chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan dopo che sono sfumati sia Fabio Paratici che Tony D’Amico? Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono tre nomi ancora in corsa: Giovanni Sartori, Giovanni Manna e Igli Tare. Il primi due sono sotto contratto rispettivamente con Bologna e Napoli, mentre il terzo è attualmente libero e senza vincoli e dunque è l’unico che potrebbe iniziare fin da subito a lavorare per il Diavolo.

SARTORI IN POLE – A portare avanti il casting per il nuovo ds è l’amministratore delegato milanista Giorgio Furlani, il quale dovrebbe prendere una decisione definitiva dopo Pasqua. Il cerchio si sta stringendo sempre di più e al momento Sartori è favorito rispetto a Tare, mentre Manna ad oggi è più un outsider in quanto ha meno esperienza rispetto agli altri due. Dalla corsa è invece uscito Tony D’Amico, il quale resterà all’Atalanta.

PRIMA IL DS, POI L’ALLENATORE – Il fatto che il club abbia preso altro tempo per scegliere può essere un indizio importante a favore del ds del Bologna che non si potrà liberare prima della fine della stagione visto che i rossoblù sono in corsa per un posto in Champions. Una volta scelto il direttore sportivo, sarà il momento di decidere a chi affidare la panchina del Milan della prossima stagione. Se dovesse essere preso effettivamente Sartori, aumenterebbero notevolmente la quotazioni di Vincenzo Italiano, attuale tecnico del Bologna. Lo riporta Milannews