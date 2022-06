Resto del Carlino, Fiorentina sulle tracce di Dominguez del Bologna. Ma Sartori vuole blindarlo

La Fiorentina è interessata a Nicolas Dominguez. Stando a quanto riportato da Il Resarà una delle colonne del prossimo Bologna: stando al Resto del Carlino di oggi, il suo contratto scadrà tra due anni (con opzione di rinnovo fino al 2025 però), ma Sartori si è già messo in contatto con l’agente per accordarsi sul prolungare il contratto. Diverse già le squadre interessate al ‘Principe’ (Fiorentina e Atletico Madrid su tutte), ma Sartori sembra intenzionato a blindarlo per il momento.