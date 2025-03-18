Ulivieri: "Italiano buon allenatore, a Bologna ha trovato un grande ds. Palladino sempre stimato"

Secondo Renzo Ulivieri la Fiorentina è una squadra in evoluzione con ancora alcuni problemi da risolvere ma Palladino sinora ha lavorato bene

Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Trofeo Maestrelli. Queste le sue parole raccolte da TMW:

In questo momento, qual è la squadra che gioca il miglior calcio?

"Il Bologna"

Ti aspettavi che Italiano riuscisse a fare così bene al Bologna?

"Sì, perché Italiano è un buon allenatore, è andato in una società che ha cambiato molto. Ha avuto la fortuna di trovare un grande direttore sportivo, perché l'allenatore lavora bene quando c'è una buona società dietro. Avere un direttore sportivo che sa di calcio e di giocatori è fondamentale".

La Fiorentina, con queste ultime vittorie, ha risolto i suoi problemi?

"No, non ha risolto nessun problema. È una squadra in evoluzione, in crescita. C'è bisogno del lavoro dell'allenatore, e se si guarda la posizione in classifica, credo che abbia lavorato bene. Se pensiamo a quindici giorni fa, la situazione dell'allenatore era molto diversa. Io l'ho sempre stimato e dico le stesse cose anche oggi, non le dico ora solo perché sono anche tifoso della Fiorentina. C'è stato qualcosa in questi giorni che non mi è piaciuto, onestamente, ovvero la coreografia della Curva Fiesole. Mi è dispiaciuto molto, davvero. Mi è dispiaciuto molto perché siamo andati oltre. Io sabato prossimo sarò a Cesena dove si incontrano tutti i tifosi d'Italia, dei club. Mi hanno invitato e io ci vado. Ci vado perché quando la federazione fissò la regola che l'allenatore non poteva avere rapporti con i tifosi, io non ci stetti. Io ho continuato ad avere rapporti con i tifosi del Bologna perché mi sembrava una norma che andava contro la Costituzione. E quindi li ho frequentati. Li frequentavo perché ci stavo bene con loro, condividevo tante cose. Quando c'era qualcosa che non condividevo, gliela dicevo. Oggi ai tifosi nostri dico che non ho condiviso tante cose di domenica scorsa".

Ma ti riferisci solo alla coreografia?

"Non solo alla coreografia, ci sono stati dei cori, tante cose. La Procura federale credo che abbia sanzionato pesantemente quello che è successo: 50 mila euro di multa. Ci sono rimasto male".

Avresti preferito che degli sfottò più ironici?

"Noi siamo ironici qualche volta, certo. Quando però andiamo oltre e tocchiamo altre cose, parlo di leggi dello Stato, allora non mi torna più".

Lo riporta tuttomercatoweb.com