Notizie Coreografia Fiorentina

"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?
13 aprile 2026 23:29
Malusci: "Incomprensibile bloccare la coreografia, a Firenze non sono mai offensivi quando le fanno"
20 novembre 2025 13:36
Questura di Firenze: "La coreografia era difforme da quella autorizzata dal gruppo operativo per la sicurezza”
21 marzo 2025 20:31
L'Avvocato: "Questo sfottò è considerato legittimo in ambito sportivo. Grave la multa ai singoli e alla Fiorentina"
21 marzo 2025 20:12
Valcareggi: "La coreografia è stata banale, con l'ironia fiorentina potevamo realizzare qualcosa di molto più ironico"
21 marzo 2025 14:36
La Fiorentina ha preannunciato il ricorso contro la multa per la coreografia, legali viola al lavoro
21 marzo 2025 12:06
Corriere Fiorentino sulla coreografia: “Acquisiti gli atti, la Fiorentina ha cinque giorni per presentare ricorso”
21 marzo 2025 09:28
Longhi: "Coreografia dei tifosi viola grave premeditazione, bisogna squalificare la curva"
20 marzo 2025 22:22
Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia
20 marzo 2025 19:09
Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"
20 marzo 2025 14:21
Nazione: “Maxi multa per la coreografia contro la Juve. La Fiorentina può presentare il ricorso già oggi”
19 marzo 2025 08:53
L'Ansa rilancia: "La Fiorentina non accetta la multa per la coreografia e medita azioni legali"
18 marzo 2025 22:53
Ulivieri: "Italiano buon allenatore, a Bologna ha trovato un grande ds. Palladino sempre stimato"
18 marzo 2025 22:31
Bucchioni: "Avrei preferito una coreografia senza insulto, ma la Juventus non può fare la morale a nessuno"
18 marzo 2025 14:14
La Fiesole spiega coreografia: "Perseo taglia testa a Medusa, con le serpi nei capelli, simbolo nerazzurro"
25 maggio 2023 19:03
Il Tirreno incorona i tifosi dell'Empoli come i veri vincitori sugli spalti al Franchi
20 febbraio 2023 11:13
La Juventus partorisce l'ennesima coreografia imbarazzante, non riesce la scritta "Fino alla fine"
03 aprile 2022 22:51
La coreografia di Fiorentina-Juve sarà di tema dantesco: "Fiorenza per lo 'nferno tuo nome si spande!"
02 marzo 2022 20:01
Maestosa coreografia anti-Juve: Franchi unito, inizia la gara (foto)
14 settembre 2019 15:49
FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo
27 febbraio 2019 19:52
La Fiorentina nega la coreografia contro la Juventus, si temono organizzazioni anti Della Valle
28 gennaio 2018 17:44
Curva Fiesole: ecco le istruzioni per una coreografia da urlo anti-Juve
23 aprile 2016 15:52
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