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Notizie Coreografia Fiorentina

"Giovedì tutti allo stadio! Avanti Viola!" La Curva Fiesole chiama, Firenze risponde?

13 aprile 2026 23:29

Malusci: "Incomprensibile bloccare la coreografia, a Firenze non sono mai offensivi quando le fanno"

20 novembre 2025 13:36

Questura di Firenze: "La coreografia era difforme da quella autorizzata dal gruppo operativo per la sicurezza”

21 marzo 2025 20:31

L'Avvocato: "Questo sfottò è considerato legittimo in ambito sportivo. Grave la multa ai singoli e alla Fiorentina"

21 marzo 2025 20:12

Valcareggi: "La coreografia è stata banale, con l'ironia fiorentina potevamo realizzare qualcosa di molto più ironico"

21 marzo 2025 14:36

La Fiorentina ha preannunciato il ricorso contro la multa per la coreografia, legali viola al lavoro

21 marzo 2025 12:06

Corriere Fiorentino sulla coreografia: “Acquisiti gli atti, la Fiorentina ha cinque giorni per presentare ricorso”

21 marzo 2025 09:28

Longhi: "Coreografia dei tifosi viola grave premeditazione, bisogna squalificare la curva"

20 marzo 2025 22:22

Accontentata la Juventus: individuati e multati alcuni tifosi gigliati, presunti responsabili della coreografia in Ferrovia

20 marzo 2025 19:09

Cruciani: "Ridicolo multare la Fiorentina, negli stadi vengono urlati cori ben peggiori ogni settimana ovunque"

20 marzo 2025 14:21

Nazione: “Maxi multa per la coreografia contro la Juve. La Fiorentina può presentare il ricorso già oggi”

19 marzo 2025 08:53

L'Ansa rilancia: "La Fiorentina non accetta la multa per la coreografia e medita azioni legali"

18 marzo 2025 22:53

Ulivieri: "Italiano buon allenatore, a Bologna ha trovato un grande ds. Palladino sempre stimato"

18 marzo 2025 22:31

Bucchioni: "Avrei preferito una coreografia senza insulto, ma la Juventus non può fare la morale a nessuno"

18 marzo 2025 14:14

La Fiesole spiega coreografia: "Perseo taglia testa a Medusa, con le serpi nei capelli, simbolo nerazzurro"

25 maggio 2023 19:03

Il Tirreno incorona i tifosi dell'Empoli come i veri vincitori sugli spalti al Franchi

20 febbraio 2023 11:13

La Juventus partorisce l'ennesima coreografia imbarazzante, non riesce la scritta "Fino alla fine"

03 aprile 2022 22:51

La coreografia di Fiorentina-Juve sarà di tema dantesco: "Fiorenza per lo 'nferno tuo nome si spande!"

02 marzo 2022 20:01

Maestosa coreografia anti-Juve: Franchi unito, inizia la gara (foto)

14 settembre 2019 15:49

FOTO, Ecco la bandierina della coreografia per Davide Astori. 5 euro il costo

27 febbraio 2019 19:52

La Fiorentina nega la coreografia contro la Juventus, si temono organizzazioni anti Della Valle

28 gennaio 2018 17:44

Curva Fiesole: ecco le istruzioni per una coreografia da urlo anti-Juve

23 aprile 2016 15:52

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